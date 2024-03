Le FC Nantes plonge dans la crise, le vestiaire balance

Hugo Chirossel

Alors qu’il recevait Strasbourg ce samedi dans un match très important dans la course au maintien, le FC Nantes a concédé sa troisième défaite consécutive. Les Canaris sont 16es au classement et pourraient perdre une place si Metz s’impose à Reims dimanche. Conscient de l’urgence de la situation, Moussa Sissoko veut une réaction rapide de son équipe.

La crise pointe le bout de son nez au FC Nantes. Ce samedi, les Canaris recevaient Strasbourg à la Beaujoire. Un match important dans la course au maintien, puisque les Alsaciens n’avaient qu’un point d’avance sur les Nantais au coup d’envoi. Mais les hommes de Jocelyn Gourvennec ont concédé leur troisième défaite consécutive (1-3) et ont vu Strasbourg se donner de l’air au classement.

Le FC Nantes évite un cataclysme, il est sauvé ? https://t.co/n9SEi2rOLB pic.twitter.com/LmWdsy5PZJ — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

«Je peux comprendre aussi le public qui est déçu»

« C’est frustrant. Maintenant, je peux comprendre aussi le public qui est déçu parce que ça fait maintenant beaucoup de semaines que l’on n’a pas gagné à domicile. Après, la chose positive c’est que dans le contenu, c’est pas trop mal, mais ce qui prime au haut niveau c’est les résultats et malheureusement ils ne sont pas là. Donc je comprends leur frustration », a confié Moussa Sissoko au micro de Prime Vidéo à l’issue de la rencontre. En cas de victoire de Metz à Reims dimanche, le FC Nantes pourrait perdre une place au classement et se retrouver 17e.

«Il faut une réaction très vite parce que c’est urgent»