FC Nantes : Kombouaré annonce déjà des renforts

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour au FC Nantes à la surprise générale, Antoine Kombouaré s’est présenté en conférence de presse afin d’afficher sa motivation et ses ambitions pour le maintien des Canaris. Mais surtout, l’ancien coach du PSG assure qu’il souhaite s’appuyer sur le centre de formation nantais pour renforcer son effectif actuel.

Licencié il y a un peu moins d'un an, Antoine Kombouaré a fait son retour au FC Nantes où il remplace Jocelyn Gourvennec avec l'objectif d'assurer le maintien le plus rapidement possible. Et pour cela, l'ancien joueur du PSG compte bien renforcer son effectif avec la jeunesse nantaise qui brille ces derniers mois.

FC Nantes : «Équipe de merde», premières tensions avec Kombouaré ? https://t.co/QD7Gw5e5c5 pic.twitter.com/gHDLCxdnvR — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Kombouaré veut s'appuyer sur les jeunes

« Promouvoir des joueurs, c’est aussi les faire jouer. J’étais là deux ans et demi et j’ai fait jouer dix joueurs du centre de formation : Doucet, Achi, Zézé, Owusu-Appuah, Merlin, Acapandié, Mbemba, Manvelyan et Voisine. Sans compter ceux que j’ai pu à l’entraînement. Je suis un formateur de par mon travail et de par mes débuts à la formation du PSG. Les jeunes font partie intégrante de l’effectif. Le plus important, lorsqu’on a de très bons jeunes, c’est qu’ils jouent. Et je suis d’ailleurs très content pour Nathan (Zézé). L’an passé, quand il a démarré à Montpellier, il n’était pas prêt mais on l’a lancé. Aujourd’hui, il est devenu une pièce importante de l’effectif. Je vais m’appuyer sur le centre de formation et continuer à les faire jouer », promet le Kanak en conférence de presse, avant que Franck Kita n’en rajoute une couche sur les jeunes nantais.

«C'est comme ça qu'on construit un club»