Mercato : Le PSG a chamboulé la vie de Messi !

Thomas Bourseau

En l’espace d’un an, Lionel Messi est passé de la déception de ne pas pouvoir partir, à celle de quitter contre son gré le FC Barcelone. Le PSG a accueilli l’Argentin à l’été 2021, mais ce nouveau challenge sportif, Messi ne le recherchait absolument pas d’après ses dires.

Lionel Messi avait fait part de ses envies d’ailleurs à l’été 2020 au FC Barcelone. Au cours de cet été mouvementé, le Barça avait reçu via burofax la demande de Messi pour une rupture de son contrat via sa clause. Requête refusée par le club culé, poussant Lionel Messi à rempiler pour une 21ème année à Barcelone.

«Barcelone ? Je pensais y rester. Je n'étais pas prêt à partir»

Néanmoins, un an plus tard et sous une nouvelle présidence, Lionel Messi ne voulait plus partir. « C'était un changement difficile quand je suis parti au PSG, parce que je me débrouillais très bien à Barcelone et je pensais y rester. Je n'étais pas prêt à partir, tout s'est passé très vite, j'ai dû reconstruire ma vie au jour le jour ». Son départ au PSG, comme il le confie au podcast Big Time , a donc surpris le joueur et sa famille.

«C'était un changement que nous ne recherchions pas»