Mercato - PSG : Une star du Real Madrid avertit Mbappé !

Jean de Teyssière

Le PSG est au courant depuis le mois de février que Kylian Mbappé quittera le club à la fin de la saison. Le numéro 7 parisien, arrivé dans la capitale en 2017, partira donc libre en juin prochain. Le Real Madrid est en pole position pour accueillir le Bondynois et Jude Bellingham, la nouvelle star du club espagnol, a averti indirectement Mbappé, en affirmant que s'adapter dans ce club est une chose très compliquée.

Le Real Madrid est un club mythique, l'un des plus grands du monde et de nombreux joueurs souhaitent un jour porter ce maillot. C'est chose faite pour Jude Bellingham, qui a rejoint le club espagnol durant l'été 2023. D'ici quelques semaines, l'international anglais pourrait être rejoint par Kylian Mbappé, qui va quitter le PSG à la fin de la saison. Dans ce nouveau club, le champion du monde 2018 va devoir réussir à vite s'adapter, ce qui ne sera pas chose facile.

Bellingham vit un rêve au Real Madrid

Au micro de Sky Sports, Jude Bellingham est revenu sur sa première année en tant que joueur du Real Madrid et semble ne toujours pas en revenir : « Je me réveille et je dois me pincer quand je joue avec l'Angleterre à Wembley ou avec Madrid au Bernabéu. Je n'ai jamais rêvé de quelque chose comme ça si tôt, mais je suis reconnaissant à tous ceux qui ont participé à mon chemin. »

«Cela a été très, très difficile, mais aussi très amusant de s'adapter à la vie en Espagne»