Scandale au PSG, une star pousse un coup de gueule

Après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions féminine, Korbin Albert s'est retrouvé au cœur d'une polémique. Et pour cause, la joueuse américaine a partagé un post religieux homophobe et transphobe sur les réseaux sociaux. Ce qui lui a valu une réponse très musclée de Megan Rapinoe, Ballon d'Or 2019.

Buteuse contre Häcken (3-0), Korbin Albert a largement contribué à la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions où les Parisiennes retrouveront l'OL. Cependant, la milieu américaine de 20 ans se retrouve au cœur d'une polémique pour avoir partagé un post religieux homophobe et transphobe sur Tik-Tok .

Korbin Albert en plein scandale

En effet, la joueuse du PSG a partagé une vidéo dans laquelle l'intervenant appelle Dieu à « sauver » les gens de l’homosexualité et du « sentiment de transgenre ». Korbin Albert se retrouve au cœur d'un énorme scandale aux Etats-Unis où le Team USA est en plus précurseur en termes de lutte pour l'égalité et contre les discriminations avec plusieurs ambassadrices de la cause LGBTQ+, dont Megan Rapinoe.

Megan Rapinoe monte au créneau