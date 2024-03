Kylian Mbappé se fait dézinguer pour Marseille

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur de deux performances très décevantes avec l’équipe de France contre l’Allemagne et le Chili, Kylian Mbappé a laissé les observateurs sur leur faim suite à ce dernier match amical qui se disputait à Marseille mardi soir. Et Christophe Dugarry dézingue l’attaquant du PSG pour son comportement et son manque d’investissement.

C’est un fait, les deux derniers matchs amicaux disputés par l’équipe de France contre l’Allemagne (0-2) et le Chili (3-2) ne resteront pas dans les mémoires. Kylian Mbappé, qui a disputé l’intégralité de ses deux rencontres avec les Bleus, a d’ailleurs cristallisé les critiques puisque l’attaquant du PSG a rendu deux copies globalement décevantes. Et malgré sa passe décisive pour Fofana délivrée mardi soir à Marseille contre le Chili, l’attitude de Mbappé a fait débat.

Dugarry charge Mbappé

Au micro de RMC Sport , Christophe Dugarry a sèchement taclé la star du PSG et de l’équipe de France pour son manque d’investissement dans ces deux matchs : « Evidemment qu’il choisit ses matchs. Après ce que je lui reproche, ce n’est pas de choisir ses matchs, c’est de mal les choisir. Tous les joueurs choisissent leurs matchs, je le comprends. Mais tout le monde n’est pas capitaine de l’équipe de France, tout le monde n’a pas fait des pieds et des mains pour l’être. Tu nous expliques que tu es prêt à prendre toutes tes responsabilités, même quand parfois tu n’es pas bon, ce qui était le cas face à l’Allemagne, et tu nous ressors le même genre de match face au Chili... », lâche Dugarry.

« C’est inadmissible »