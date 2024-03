PSG : Nouvelle annonce troublante du Qatar !

Jean de Teyssière

Depuis plus d'un an, le PSG et la mairie de Paris se livrent une passe d'armes concernant la vente du Parc des Princes. L'avantage est clairement chez l'équipe d'Anne Hidalgo, le Parc des Princes appartenant à la ville de Paris. Conséquence : le PSG a décidé de plier bagage et de trouver un emplacement suffisamment grand pour construire un nouveau stade. C'est en tout ce qu'a indiqué Victoriano Melero, le bras droit de Nasser al-Khelaïfi.

Le PSG et le Parc des Princes, c'est bientôt fini. La mairie de Paris campe sur ses positions, à savoir que le Parc des Princes n'est et ne sera pas à vendre. Un problème pour les propriétaires du PSG, qui souhaitaient agrandir le Parc des Princes à 60 000 places. La condition pour ces travaux, dont le montant est élevé, était de devenir pleinement propriétaire de l'enceinte...

Le PSG officialise son départ du PSG

La passe d'armes entre le PSG et la mairie de Paris a pris une autre dimension ce vendredi. Dans une information publiée par Le Parisien , le PSG aurait envoyé une lettre à Jean-Pierre Chaulet, le président de la commission d’enquête du schéma directeur environnemental de la région Île-de-France (SDRIF-E), indiquant leur volonté de construire une nouvelle enceinte sur un terrain de 50 hectares.

«Le maintien du PSG au Parc des Princes n’est à ce jour pas assuré»