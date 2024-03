PSG : Un scandale éclate, elle sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des champions féminine, Korbin Albert, buteuse contre Häcken (3-0), s'est retrouvé au cœur d'un énorme scandale homophobe. Critiquée par Megan Rapinoe, la milieu du PSG est sortie du silence afin de faire son mea culpa et présenter ses excuses.

Désormais joueuse importante du PSG, Korbin Albert a été l'une des grandes artisanes de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions lors desquelles les Parisiennes affronteront l'OL. Cependant, l'euphorie a été de courte durée pour la joueuse américaine, qui s'est retrouvée au cœur d'un scandale aux Etats-Unis après avoir relayé un post religieux homophobe et transphobe sur le réseau social TikTok . Membre du Team USA, précurseur en termes de lutte pour l'égalité et contre les discriminations, Korbin Albert a d'ailleurs rapidement été interpellée par Megan Rapinoe, légende du football féminin, et ambassadrice de la cause LGBTQ+.

Un scandale éclate au PSG ! https://t.co/s2k9dxVXl8 pic.twitter.com/UJ1kO8mkZO — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

«Réveillez-vous put**n!»

« Pour les personnes qui veulent se cacher derrière leurs croyances, je poserais juste une question : est-ce que vous rendez l'environnement plus sûr et plus inclusif, en faisant ressortir le meilleur de chacun ? Parce que si ce n'est pas le cas, tout ce en quoi vous croyez, c'est la haine. Et les enfants se suicident littéralement à cause de cette haine. Réveillez-vous putain ! », a lancé la Ballon d'Or 2019 sur Instagram . Consciente de l'ampleur prise par la polémique, Korbin Albert a fait son mea culpa après la victoire du PSG jeudi.

Korbin Albert fait son mea culpa