OM - PSG : À Marseille, on craint la masterclass de Mbappé !

Thomas Bourseau

L’OM va vouloir reprendre des points au classement grâce à la réception du PSG à l’Orange Vélodrome dimanche après avoir concédé une défaite à Rennes avant la trêve internationale (2-0). Cependant, alors que Kylian Mbappé n’était pas au meilleur de sa forme avec l’équipe de France, on s’attend à ce qu’il réponde présent à Marseille.

Kylian Mbappé reste sur deux prestations poussives avec l’équipe de France. Ce dimanche, à l’Orange Vélodrome, le meilleur buteur de l’histoire du PSG va disputer son dernier Classique face à l’OM au vu de son départ programmé pour la fin de la saison. L’occasion pour lui de finir sur une bonne note avant d’éventuellement s’envoler pour l’Espagne et le Real Madrid.

Coup de mou pour Mbappé ?

Lors de sa dernière visite au Vélodrome en tant que joueur du PSG, ce qui remonte à février 2023, Kylian Mbappé avait inscrit un doublé lors de la victoire parisienne sur le score de 3-0. Au cours de la démonstration du Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille en septembre dernier (4-0), Mbappé avait quitté ses partenaires dès la demi-heure de jeu en raison d’une blessure, restant ainsi muet au tableau d’affichage.

Il signe à l’OM après le PSG, c’est validé https://t.co/hkFtlWHfs7 pic.twitter.com/6x7mfM2Xxm — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

«Mbappé, je m'attends à la meilleure version des joueurs de Paris»