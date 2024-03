PSG : Une date est annoncée pour la révolution !

Jean de Teyssière

Le Parc des Princes va devoir se chercher un nouveau locataire. Englué dans des discussions sans fin avec la mairie de Paris, le PSG a pris la décision de quitter son enceinte historique. Une lettre du bras droit de Nasser al-Khelaïfi a été envoyée au SDRIF-E pour justifier cette ambition de quitter le Parc des Princes. Une zone de 50 hectares est recherchée par le club, qui veut construire un stade XXL.

Depuis un peu plus d'un an, le dialogue entre le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi et la maire de Paris, Anne Hidalgo, est rompu. Les deux camps n'ont pas réussir à convaincre l'autre de soit lui vendre le Parc des Princes, soit y faire les travaux, tout en y restant locataire. Le PSG, las de ce feuilleton qui commence à traîner, a décidé de prendre les devants.

Le PSG et le Parc des Princes, c'est fini

La discussion est rompue. La mairie de Paris et le PSG n'ont pas réussi à s'entendre sur les bienfaits d'une vente du Parc des Princes. Victoriano Melero, le bras droit de Nasser al-Khelaïfi a envoyé une lettre au président de la commission d’enquête du schéma directeur environnemental de la région Île-de-France (SDRIF-E). Dans ce courrier, adressé le 11 mars dernier, le PSG annonce vouloir trouver un endroit en Île-de-France, susceptible d'accueillir la nouvelle enceinte parisienne.

Réponse cet été pour ce projet XXL ?