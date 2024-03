Vente OM - Arabie Saoudite : L’annonce qui fait trembler les Marseillais

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plus de quatre ans que les rumeurs entourant la vente de l’OM sont quasiment incessantes. Et pourtant, rien ne se dessine et rien n’est officiel. Désormais, plusieurs informations évoquent même une distance prise par l’Arabie Saoudite dans ce dossier. Ce qui ne devrait pas rassurer les Marseillais.

Depuis plusieurs années, la vente de l'OM est l'un des sujets les plus chauds à Marseille. Et pourtant, rien ne se concrétise et rien n'est officiel. L'arrivée de l'Arabie Saoudite ne s'est pas concrétisée pour le moment et plus le temps passe, plus l'inquiétude monte du côté de l'OM. D'ailleurs, Jean-Charles de Bono douche les espoirs des fans marseillais en assurant que les Saoudiens ne sont pas là.

«L’Arabie Saoudite n’est pas derrière l’Olympique de Marseille»

« Si McCourt est vendeur ? Déjà il faut trouver des acheteurs. Il faut arrêter de dire que l’Arabie Saoudite est toujours derrière le club. C’est clair et net que non. L’Arabie Saoudite n’est pas derrière l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, à ce jour, l’Arabie Saoudite n’est pas là. McCourt, il veut conserver l’OM car il a déjà mis 500 millions d’euros », révèle l’ancien joueur de l’OM au micro de Football Club de Marseille , avant d’en rajouter une couche.

«McCourt, il veut conserver l’OM»