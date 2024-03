Il dénonce un problème avec la star de l'OM

Alexis Brunet

L'OM reçoit le PSG, au stade Vélodrome ce dimanche pour le Classique. Un match très important pour les supporters marseillais, qui espèrent un résultat. Ils pourront sans doute compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui empile les buts depuis le début de saison. Malgré tout, Adil Rami estime qu'il y a un problème avec l'attaquant du club phocéen.

Dimanche soir, un grand défi attend l'OM. Les joueurs de Jean-Louis Gasset affrontent le PSG pour le Classique, et ils devront réussir à contenir les coéquipiers de Kylian Mbappé. Il sera très compliqué pour les Marseillais de s'imposer, car les Parisiens n'ont plus connu la défaite depuis le 7 novembre 2023. C'était en Ligue des champions face à l'AC Milan.

Aubameyang est en grande forme

Pour espérer faire chuter le PSG, l'OM pourra compter sur Pierre-Emerick Aubameyang. Arrivé l'été dernier à Marseille, le Gabonais a mis un peu de temps à trouver son rythme, mais il semble être définitivement lancé à présent. Ses statistiques parlent pour lui, puisque l'attaquant a inscrit 23 buts et délivré neuf passes décisives, et ce, en 39 rencontres disputées depuis le début de la saison.

Aubameyang n'est pas un leader selon Rami