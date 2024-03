L'OM a trouvé son nouveau Drogba ?

Benjamin Labrousse

Après le succès d’Alexis Sanchez la saison passée, l’OM détient une nouvelle star en attaque en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. L’avant-centre gabonais s’est progressivement imposé à Marseille, au point d’être parfois comparé à l’illustre Didier Drogba. Mais pour certains observateurs, le numéro 9 Marseillais doit encore gagner en leadership afin de pouvoir s’asseoir à la table de l’Ivoirien.

Ce dimanche soir, l’OM veut rêver. Après avoir été giflé du côté du Parc des Princes en septembre dernier (4-0), Marseille reçoit le PSG au Vélodrome. Revanchards, les hommes de Jean-Louis Gasset pourront compter sur la présence d’un Pierre-Emerick Aubameyang en grande forme face à Paris. Arrivé en grande pompe à l’OM, le Gabonais aura connu quelques passages à vide lors de ses premiers mois dans la cité phocéenne. Mais l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais fin février semble avoir fait grand bien à Aubameyang…

Mercato : L’OM tient son nouveau Didier Drogba ! https://t.co/OmZArg3iI8 pic.twitter.com/wuAV9xI3Qh — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

«Pour moi, Drogba est au-dessus»

De quoi comparer l’ancien d’Arsenal à la légende Didier Drogba ? Ce dimanche, l’Equipe a interrogé plusieurs personnalités à propos de cette comparaison entre Pierre-Emerick Aubameyang et l’Ivoirien, qui en une saison passée à l’OM, avait réussi à se mettre tous les supporters dans la poche. Robert Nazarétian, membre historique du centre de formation marseillais, témoigne : « C'est un très bon joueur, très rapide, et il a été très mal servi en début de saison, ce qui a expliqué des premiers mois délicats à l'OM, Avec Gasset, on sent que cela fonctionne mieux. Pour moi, Drogba est au-dessus. Il a insufflé un état d'esprit, il a emmené son équipe en finale de Coupe d'Europe (perdue face à Valence 0-2, Coupe de l'UEFA 2004). Dommage qu'il l'ait disputée en étant blessé au dos » .

«À Marseille, c'est toujours le même schéma»