Tension à l'OM, Gasset prend une décision radicale

Depuis la dernière trêve internationale, l'OM est à la peine en défense. En effet, Jean-Louis Gasset est privé d'un très grand nombre de joueurs évoluant dans son arrière garde. Et alors que la situation est très tendue actuellement, le coach de l'OM aurait décidé d'abandonner l'idée de mettre en place une défense à trois à Marseille.

Depuis la fin de la dernière trêve internationale, l'OM est dans une situation préoccupante. En effet, la grande majorité des défenseurs de Jean-Louis Gasset sont à l'infirmerie. Et lors du choc face au PSG, les Mareillais ont perdu deux nouveaux joueurs : Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi.

La défense de l'OM est décimée

En effet, Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi sont tous les deux sortis prématurément lors du Classique contre le PSG, et ce, à cause de pépins physiques. Et heureusement pour l'OM, le défenseur argentin n'aurait souffert que de simples crampes.

Gasset a tiré un trait sur la défense à trois