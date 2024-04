Vente OM : L’étrange réaction de Frank McCourt !

Alexis Brunet

Si Pablo Longoria est le président de l'OM, il n'en est pas le propriétaire. Cette tâche incombe à Frank McCourt. Problème, cela fait quelque temps que l'homme d'affaires américain n'a pas pris la parole, concernant son club. Un silence qui sème donc le trouble au sujet de la possible vente de l'OM.

L'OM n'est pas au mieux depuis le début de la saison. Alors que le championnat n'est pas encore terminé, le club phocéen a déjà connu quatre coachs différents. D'abord Marcelino, puis Jacques Abardonado en tant qu'intérimaire, puis Gennaro Gattuso, et enfin Jean-Louis Gasset, qui devrait rester en poste jusqu'au bout. Cela est à mettre en relation avec des résultats sportifs décevants, et aujourd'hui Marseille pointe à la huitième place en Ligue 1.

Silence radio du côté de Frank McCourt

Au milieu de ce marasme, un homme est particulièrement muet, il s'agit de Frank McCourt. Le propriétaire de l'OM n'a pas pris la parole depuis longtemps pour évoquer l'actualité marseillaise, alors même que les rumeurs autour de la vente du club sont de plus en plus pressantes. D'après le journaliste Jean-François Pérès, qui s'est exprimé pour Le Phocéen , l'homme d'affaires américain refuse toute demande d'interview. Une attitude qui peut paraître étonnante, vu le contexte. « Ça fait des mois que toutes les semaines, j’essaye d’obtenir un entretien avec Frank McCourt sur le thème de l’OM pour savoir ce qu’il veut faire vraiment de ce club, et avec quel argent. Certes, ses affaires marchent pas mal avec le classement Forbes qui vient de paraître. Sa fortune personnelle pourrait permettre à l’OM, avec de bons investissements, d’avoir des ambitions plus élevées. Il a déjà mis beaucoup d’argent, et le problème a été le choix des joueurs. »

Frank McCourt est-il toujours prêt à investir à l'OM ?