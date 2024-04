Un transfert du PSG va rendre service à l’OM ?

Hugo Chirossel

L’été dernier, le PSG s’est attaché les services de Gonçalo Ramos, recruté en provenance du Benfica Lisbonne, futur adversaire de l’OM en quarts de finale de la Ligue Europa. Journaliste à Record, Nuno Martins estime que le départ de l’international portugais n’a pas été bien compensé, ce qui pourrait faire les affaires de Marseille.

Battu sur la pelouse du LOSC vendredi dernier (3-1), l’OM est désormais écarté de la course à la Ligue des champions. Le dernier espoir des Olympiens en cette fin de saison repose sur la Ligue Europa, où ils seront opposés au Benfica Lisbonne en quarts de finale. Déjà éliminés en coupe, les Lisboètes se sont inclinés samedi dans le derby contre le Sporting (2-1), un match décisif pour le titre de champion du Portugal.

Benfica écarté de la course au titre

« S’il avait battu le Sporting, Benfica aurait eu une dernière chance de continuer à rêver de gagner le championnat, après avoir perdu la coupe de la Ligue et avoir été éliminé en demi-finale de la coupe du Portugal quelques jours plus tôt. Il reste donc la Ligue Europa, mais les supporters de Benfica ont beau rêver, je ne pense pas que ce soit réaliste », a confié Nuno Martins auprès de La Provence . Selon le journaliste de Record , le Benfica Lisbonne a plusieurs manques dans son effectif, notamment aux postes de latéral gauche et d'attaquant, où les départs d’Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) et de Gonçalo Ramos (PSG) n’ont pas été bien compensés.

« Les départs de Grimaldo et Gonçalo Ramos n’ont pas été bien compensés »