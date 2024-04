OM : Aubameyang en colère, c’est totalement validé

Alexis Brunet

L'OM est mal en point en championnat, et pointe à la huitième place. Pour le moment, le club phocéen n'est donc pas qualifié en coupe d'Europe. Il faudra donc que les Marseillais se remobilisent pour essayer de remonter au classement. Jean-Louis Gasset espère pouvoir compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui a d'ailleurs élevé la voix dernièrement, afin de bouger certains de ses coéquipiers.

Depuis quelques semaines, Jean-Louis Gasset a la lourde tâche de coacher l'OM. Un travail loin d'être facile, surtout ces derniers mois, avec notamment les départs de Marcelino, et de Gennaro Gattuso. Le club phocéen est actuellement huitième au classement, et il va donc falloir grappiller certaines places, pour pouvoir disputer une coupe d'Europe, la saison prochaine.

Aubameyang est l'atout numéro un de l'OM

Pour gagner des matches il faut marquer, et dans ce domaine, le plus efficace à l'OM n'est autre que Pierre-Emerick Aubameyang. Dans une attaque marseillaise pas forcément flamboyante, le Gabonais donne l'impression de surnager. L'ancien joueur du FC Barcelone a déjà inscrit 23 buts cette saison, et il a délivré neuf passes décisives.

Aubameyang a été contrait d'élever la voix