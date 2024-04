Gasset débarque à l’OM, c’est la libération pour cette star

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, Jean-Louis Gasset a pris en main l'OM. S'il a collectionné les victoires lors de ses premiers matches, le technicien français a plus de mal à faire gagner son équipe dernièrement, et Marseille vient d'enchaîner quatre défaites de suite. Mais pour se relancer, le club phocéen pourra compter sur Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est d'ailleurs beaucoup plus en confiance depuis que l'ancien entraîneur de l'ASSE a rejoint l'OM.

L'été dernier, le feuilleton Alexis Sanchez a grandement agité Marseille. Les supporters voulaient que le Chilien reste, mais il a finalement décidé de revenir à l'Inter Milan. Un vrai coup dur pour l'OM, mais Pablo Longoria a réussi à remplacer l'ancien joueur de Manchester United par un autre attaquant de classe mondiale, Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang est beaucoup plus à l'aise avec Gasset

Si Pierre-Emerick Aubameyang est en pleine forme actuellement, et enchaîne les buts, cela a tout de même été un peu compliqué pour lui au début. Le Gabonais a eu du mal à mettre la machine en route. Selon Patrice Neveu, ancien sélectionneur du Gabon, interrogé par L’Équipe , Jean-Louis Gasset y est pour beaucoup dans les bonnes performances de l'attaquant marseillais. Le coach de l'OM a réussi à mettre PEA dans les meilleures conditions, ce que n'avaient pas forcément fait ses prédécesseurs. « À l’OM, il a été obligé de faire évoluer son jeu parce qu’il n’a pas un collectif derrière lui aussi performant qu’à Arsenal ou à Barcelone (deux de ses anciens clubs). Jean-Louis (Gasset) a réussi à lui trouver une meilleure position par rapport à ses premiers mois à Marseille. Il est plus souvent utilisé sur le côté gauche, même s’il ne se retrouve pas tout à fait dans une position d’ailier, ça lui permet de rentrer sur son pied droit. Quand il est dans une position plus axiale, c’est plus difficile pour lui, ce n’est pas un attaquant de fixation. Il a besoin de soutien et de mouvements autour de lui. »

Arabie Saoudite - McCourt : La vente de l'OM est confirmée https://t.co/AXJ43QRhJp pic.twitter.com/nu3VW988oF — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Aubameyang sent le foot