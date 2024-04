Arabie Saoudite - McCourt : La vente de l'OM est confirmée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors d'un nouveau live Twitch, Thibaud Vézirian en a remis une couche sur la vente de l'OM. Le journaliste a confirmé que ce dossier devrait se décanter dans les prochains mois. Cette opération devrait permettre au football français de prendre de la valeur et de doper le prix des droits TV.

Journaliste passé par TF1 ou La Chaîne L'Equipe , Thibaud Vézirian estime que le dossier des droits TV devrait se clôturer. Selon lui, les négociations se poursuivent en coulisses et une issue positive devrait être trouvée.

Les droits TV liés à la vente de l'OM ?

« Il n’y a pas vraiment de problème concernant les négociations pour les droits de la Ligue 1, c’est un jeu du chat et de la souris, c’est du théâtre. Ça va aboutir, et tout le monde devrait être content, surtout les supporters marseillais. Il y a un rapport que tout le monde a compris » a déclaré le journaliste.

« Les feux sont verts »