Vente OM : L'Arabie Saoudite lâche sa réponse à McCourt

Aujourd'hui, l'OM est la propriété de Frank McCourt. Néanmoins, cela fait maintenant un moment qu'il est question d'une vente du club phocéen et ce sont les Saoudiens qui sont annoncés pour reprendre les commandes à Marseille. Aucun signe toutefois d'une officialisation en vue. L'Arabie Saoudite aurait d'ailleurs fait passer un message à McCourt.

La vente de l'OM est un feuilleton qui n'en finit plus de faire parler. Frank McCourt va-t-il céder la main à la tête du club phocéen ? Tandis que certains annoncent une officialisation imminente et l'arrivée des Saoudiens, on en serait encore très loin. D'autant que l'Arabie Saoudite aurait été très claire à propos du rachat de l'OM.



« On discutera pour racheter l'OM le jour où... »

Alors que Georges Malbrunot et Christian Chesnot viennent de publier un livre sur Mohammed ben Salmane, MBS Confidentiel , il est notamment question du rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite dedans. Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux, le PIF a fait savoir en 2023 : « On discutera pour racheter l'OM le jour où le propriétaire sortira un mandat de vente et non pas des pseudo-intermédiaires qui se croient mandatés ».

McCourt prêt à vendre l'OM ?

La question est maintenant de savoir si Frank McCourt veut vendre l'OM. Alors que l'Américain a régulièrement répété que ce n'était pas le cas, en coulisses, sa position serait différente. En effet, il a été expliqué que McCourt serait disposé à vendre, mais à son prix. Et pour le moment, l'Américain se montre très gourmand.