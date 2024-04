L'OM annonce une grande nouvelle !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi soir (21h), l’OM se déplace à l’Estadio Da Luz afin d’y affronter le SL Benfica dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue Europa. Mardi soir, le club lisboète avait provoqué la fureur des supporters phocéens en décidant d’annuler la vente de billets visiteurs. Ce jeudi après-midi, le club marseillais a confirmé que ces derniers seront bien du déplacement.

Une rencontre cruciale pour l’OM. Ce jeudi (21h), le club phocéen va affronter Benfica en quart de finale de la Ligue Europa. Ainsi, les hommes de Jean-Louis Gasset se rendront sur la pelouse du mythique Estadio Da Luz de Lisbonne. Une rencontre qui aurait pu se dérouler sans la présence des supporters marseillais. Mardi soir, le club portugais annonçait que la vente de billets pour sa tribune visiteur était suspendue pour des raisons de sécurité.

Les supporters de l’OM initialement interdits de déplacement

Une décision importante, qui n’avait clairement pas plu à l’OM. Le club phocéen, par l’intermédiaire de son président Pablo Longoria, interpellait l’UEFA par le biais d’un communiqué publié dès mardi soir. Principal groupe ultra à Marseille, les South Winners dénonçaient également cette interdiction de déplacement, invitant même les supporters de l’OM à ne pas la respecter en se rendant dans la journée de jeudi dans la capitale portugaise…

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille concernant le déplacement des supporters olympiens et portugais lors des quarts de finale d’Europa League. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 11, 2024

« Le club appelle tous les supporteurs de l’OM à se rendre au stade »