L’OM est au plus mal, une solution est trouvée

Alexis Brunet

Rien ne va plus à l'OM. Alors que Jean-Louis Gasset avait réussi à relancer le club phocéen, la dynamique s'est de nouveau inversée. Marseille reste sur cinq défaites de suite, dont la dernière face au Benfica Lisbonne, ce jeudi. Il y a donc urgence pour les Marseillais, et Daniel Riolo a donné son plan pour que l'OM retrouve un peu de stabilité, et puisse à nouveau gagner des matches.

La saison de l'OM ressemble à des montagnes russes. L'été dernier, après le départ d'Igor Tudor, Marcelino était censé être celui qui allait de nouveau guider le club phocéen vers les sommets. Malheureusement cela s'est mal passé, le club phocéen n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, et le technicien espagnol a fait ses valises peu de temps après. Par la suite c'est Gennaro Gattuso qui a débarqué, mais là encore cela n'a pas été concluant, et l'Italien a lui aussi quitté Marseille.

Riolo conseille l'OM et Gasset

Pour remplacer Gattuso, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Jean-Louis Gasset. Cela avait bien commencé, puisque l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire avait réussi à enchaîner cinq victoires de suite, lors de ses quatre premières rencontres, sur le banc olympien. Malheureusement, depuis, les résultats ont rechutés, et l'OM reste sur cinq défaites de suite. Aux vues de la situation préoccupante, Daniel Riolo a donné ses conseils au club phocéen, au micro de l'After Foot . « Ils en sont à cinq défaites de suite l'OM là ? Ils sont sur une série de défaite, ça ne va pas, ils ne trouvent pas la bonne animation. Écoute mon vieux, tu mets Aubameyang tout seul devant, tu fais un milieu renforcé à cinq. Fais un truc un peu plus simple où tu sécurises parce que de toute façon au milieu les mecs ne sont pas assez forts pour développer quelque chose. On n'arrive pas à développer le jeu. (...) Vu ce qu'il t'a montré Ounahi, tu ne peux pas compter sur lui pour jouer un peu plus haut. »

Le vestiaire de l’OM fait une grande promesse https://t.co/XdfdrFN6Zx pic.twitter.com/00EKVD36qL — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Aubameyang, seule satisfaction en attaque