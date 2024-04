Le vestiaire de l’OM fait une grande promesse

Jean de Teyssière

Jeudi 11 avril, l'OM se déplaçait sur la pelouse de Benfica pour y disputer son quart de finale aller de la Ligue Europa. Menés 2-0 à la 52ème minute de jeu, les coéquipiers de Pierre-Emerick n'ont rien lâché et ont fini par réduire l'écart grâce à leur attaquant gabonais, auteur de son 25ème but cette saison. Un but qui maintient l'espoir de se qualifier en demi-finale, comme l'ont promis Azzedine Ounahi et Amine Harit à la fin de la rencontre.

Au stade de la Luz jeudi face à Benfica, l'OM a perdu sa cinquième rencontre de suite (1-2) mais l'OM peut toujours croire à une belle épopée en coupe d'Europe. Pour rejoindre le dernier carré de la Ligue Europa, il faudra réaliser un grand match jeudi prochain au stade Vélodrome et rattraper ce handicap d'un but.

«Je promets que jeudi, on sera au rendez-vous»

Dans des propos rapportés par La Provence , l'international marocain Amine Harit a fait une promesse pour le match retour : « Ce but est important pour nous. Il faut s’appuyer sur la deuxième période, sur les 30-35 dernières minutes où on a réussi à se créer des occasions. C’est bien pour le retour qui se disputera dans un Vélodrome en feu, je sais qu’il y aura une grosse ambiance et j’espère qu’on va le faire. Ce n’est pas un résultat positif parce qu’on perd, on aurait préféré gagner mais ce résultat nous maintient en vie. Il faut faire face à des blessures, des suspendus, des non-qualifiés toutes les semaines mais on garde la tête haute dans cette saison pas facile. Je promets que jeudi, on sera au rendez-vous. »

«Je suis convaincu qu’on va le faire chez nous, devant nos supporters»