Catastrophe pour cette recrue de l'OM ?

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM n’avait pas hésité à débourser 10M€ afin de recruter Quentin Merlin. Transfuge du FC Nantes, le latéral gauche s’est rapidement imposé au sein de la formation de Jean-Louis Gasset. Toutefois, le joueur de 21 ans s’est blessé ce jeudi soir face à Benfica, tandis que sa fin de saison pourrait être compromise.

La fin de saison de l’OM s’annonce compliquée. Arrivé sur le banc du club marseillais le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset a, dans un premier temps, réussi à insuffler un second souffle à ses joueurs. Mais depuis quelque temps, les Phocéens enchaînent les résultats compliqués.

Nouveau coup dur à l’OM

De plus, l’OM n’est clairement pas épargné par les blessures. Bilal Nadir et Valentin Rongier sont touchés au genou, tandis que Jonathan Clauss et Jean Onana sont victimes de lésions musculaires. Chancel Mbemba et Michael Murillo eux, ne sont revenus que très récemment dans le groupe. Ce jeudi soir face à Benfica, l’OM a perdu un nouveau joueur sur blessure en la personne de Quentin Merlin. Le latéral gauche, arrivé à Marseille cet hiver, est sorti sur civière juste avant la fin de la première mi-temps.

Fin de saison pour Quentin Merlin ?