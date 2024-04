Excellente nouvelle pour l'OM, Longoria vide son sac

Benjamin Labrousse

Face au SL Benfica ce jeudi soir (21h), l’OM va finalement pouvoir compter sur la présence de ses supporters, initialement interdits de déplacement à Lisbonne. Un revirement de situation bien orchestré par le président marseillais Pablo Longoria, qui, peu de temps avant le coup d’envoi, s’est félicité de cette décision capitale pour le club olympien.

« Je tiens à vous remercier d'avoir fait le déplacement pour nous soutenir. Merci à tout le monde et d'avoir mis la pression. Je me suis porté garant pour éviter qu'il y ait des problèmes à l'intérieur » . Ce jeudi après-midi, le président de l’OM Pablo Longoria rencontrait les supporters marseillais présents à Lisbonne afin de les remercier de s’être déplacés pour le choc face à Benfica (21h). Car initialement, ces derniers ne devaient pas être présents suite à une décision prononcée par le club portugais.

Alors que l’OM a confirmé dans la journée que ses supporters pourront finalement assister au match, Pablo Longoria s’est présenté devant la télévision portugaise afin d’afficher sa satisfaction. « Je crois que ce qu’on a accompli tous ensemble aujourd’hui, c’est la victoire du football. On considère à l’OM que c’est la bonne décision et que le football est fait pour les supporters. Avoir nos supporters avec nous était quelque chose de très important, comme le fait d’avoir les supporters de Benfica à Marseille » , a ainsi lâché l’Espagnol aux côtés de son homologue lisboète Rui Costa, dans des propos relayés par RMC Sport .

