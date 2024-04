Le boss de l'OM interpelle les supporters

Benjamin Labrousse

Ce jeudi soir (21h), l’OM va affronter le SL Benfica en quart de finale aller de la Ligue Europa. Une rencontre à laquelle pourront assister les supporters phocéens, initialement interdits de déplacement. Peu de temps après que le club phocéen ait annoncé cette bonne nouvelle, le président Pablo Longoria est parti à la rencontre des fans marseillais.

Une très bonne nouvelle est tombée pour l’OM. Mardi soir, l’adversaire du soir des Marseillais, le SL Benfica, annonçait que les supporters phocéens ne seraient pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’Estadio Da Luz ce jeudi soir (21h). Une décision qui n’avait pas plu au président Pablo Longoria, qui avait rapidement interpellé l’UEFA afin de pouvoir permettre aux supporters de l’OM de participer à ce déplacement du côté de Lisbonne. Au vu du communiqué publié ce jeudi après-midi par le club olympien, Pablo Longoria a eu un gain de cause.

Les supporters marseillais finalement autorisés au sein de l’Estadio Da Luz

« Le club tient également à informer ses supporteurs qu’à la suite des derniers échanges intervenus avec le SL Benfica, les supporters de l’OM détenteurs d’un billet dans la tribune visiteurs pourront accéder ce soir à l’Estádio Da Luz pour soutenir leur équipe. L’OM se félicite que tous les efforts déployés ces derniers jours aient abouti à une issue favorable en laquelle Pablo Longoria a toujours cru et remercie l’ensemble des parties prenantes qui ont œuvré en ce sens. Le club appelle tous les supporteurs de l’OM à se rendre au stade dans le calme et en suivant le plan d’acheminement et d’accès initialement convenu » , pouvait-on lire dans le communiqué publié par l’OM.

« Je me suis porté garant pour éviter qu'il y ait des problèmes à l'intérieur »