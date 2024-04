OM : Riolo se lâche sur un joueur de Gasset

Alexis Brunet

L'OM affrontait le Benfica Lisbonne, jeudi soir. Pour ce quart de finale aller de Ligue Europa, Jean-Louis Gasset avait décidé d'aligner en attaque Pierre-Emerick Aubameyang, Faris Moumbagna, et Amine Harit. Au final, seul le Gabonais a réussi à s'illustrer, en inscrivant le but marseillais. Amine Harit est passé à côté de son match, et il s'est fait sévèrement critiqué par Daniel Riolo.

Les matches s'enchaînent, et les défaites aussi du côté de l'OM. Jeudi soir, c'est face au Benfica que le club phocéen s'est incliné. Une défaite 2-1, qui compromet les chances marseillaises d'accéder au stade des demi-finales de Ligue Europa. Mais les joueurs de Jean-Louis Gasset peuvent toujours y croire, notamment grâce au but de l'inévitable Pierre-Emerick Aubameyang.

Amine Harit en prend pour son grade

Encore une fois, c'est donc Pierre-Emerick Aubameyang qui a permis de laisser en vie l'OM dans cette double confrontation. Au contraire, Amine Harit a lui encore déçu. Au micro de l'After Foot , Daniel Riolo ne s'est pas fait prier pour descendre le Marocain. « Harit ? Oui, c'est une déception match après match. Dans un premier temps, il y avait l'excuse de la blessure, une grosse blessure. On ne revient jamais facilement. Mais quand tu fais toujours les mauvais choix, je ne vois pas en quoi la blessure t'handicape vraiment. Ça, c'est de l'intelligence de jeu. Lui c'est trop souvent le mauvais choix, alors que techniquement il a de la qualité. »

Harit est en manque d'efficacité

Alors que la saison n'est pas encore terminée, Amine Harit a déjà disputé 38 rencontres, toutes compétitions confondues avec l'OM. Au niveau des statistiques, le Marocain a inscrit deux buts, et délivré huit passes décisives.