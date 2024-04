Gros problème à l’OM, Aubameyang a la solution

Alexis Brunet

L'OM est sur une série inquiétante de cinq défaites de suite. Jeudi soir, les hommes de Jena-Louis Gasset se sont inclinés, en quart de finale aller de Ligue Europa, face au Benfica Lisbonne. Les Marseillais se sont inclinés deux buts à un, et c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a permis d'entretenir un peu d'espoir pour Marseille. Selon Daniel Riolo, le Gabonais est le seul joueur capable de briller dans le marasme offensif du club phocéen.

L'OM est pour le moment un peu distancé en championnat, et occupe actuellement la huitième place. Il sera compliqué d'accrocher une place en coupe d'Europe, mais c'est encore possible. Outre la Ligue 1, le club phocéen peut aussi essayer de se qualifier pour une coupe d'Europe via la Ligue Europa, mais il faudra pour cela gagner la compétition.

L'OM a perdu contre Benfica

Et cela semble compliqué pour l'OM de remporter la Ligue Europa. Jeudi soir, les Marseillais se sont inclinés face au Benfica Lisbonne, en quart de finale aller. Il y aura un match retour dans une semaine, mais pour le moment ce sont donc les Portugais qui ont pris une légère option pour le dernier carré.

Le vestiaire de l’OM fait une grande promesse https://t.co/XdfdrFN6Zx pic.twitter.com/00EKVD36qL — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Aubameyang porte l'OM