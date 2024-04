Un clash a éclaté avec un joueur de l’OM ?

Arnaud De Kanel

Après avoir manqué l'incroyable parcours du Maroc en Coupe du monde suite à une grave blessure au genou, Amine Harit était bien présent lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Or, tout ne se serait pas très bien passé entre le milieu de l'OM et son sélectionneur Walid Regragui.

Fort de son parcours héroïque en Coupe du monde, le Maroc faisait office de favori au début de la CAN 2024. Mais une nouvelle fois avec cette compétition, les pronostics ont été déjoués et les Lions de l'Atlas se sont arrêtés au stade des huitièmes de finale après avoir été battus aux tirs aux buts par l'Afrique du Sud. Amine Harit était présent mais son tournoi aurait été perturbé par quelques petites brouilles avec... Walid Regragui !

Un faible temps de jeu pour Harit à la CAN

Amine Harit est loin d'être un joueur indispensable en sélection. Appelé pour disputer la CAN en début d'année, il n'a disputé que 49 petites minutes au total, le tout sans jamais n'avoir été titularisé.

Des frictions avec Regragui