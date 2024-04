Viré par l'OM, Payet se lâche sur son calvaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à Vasco de Gama, Dimitri Payet s'est longuement confié à la presse brésilienne ce vendredi. Le joueur a reconnu avoir rencontré quelques difficultés après son départ inattendu de l'OM. Avant de rebondir, le joueur de 37 ans a dû se reconstruire. Son club l'a toujours soutenu. Aujourd'hui, Payet se montre reconnaissant.

Dimitri Payet espérait une autre sortie. Le joueur espérait rester à l'OM jusqu'au bout de son contrat avant d'entamer une reconversion au club. Mais Pablo Longoria lui a indiqué que ce n'était pas possible, qu'il n'irait pas au bout de son contrat. Contraint de quitter l'OM, Payet s'était présenté en conférence de presse en larmes. Malgré la déception, il n'était pas question pour lui de raccrocher les crampons. Aujourd'hui âgé de 37 ans, le milieu offensif a rebondi au Brésil.

« Quand je suis arrivé, je n’étais pas au mieux »

Mais avant de se rendre à Vasco de Gama, il lui a fallu digérer la déception. « Ce jour-là, ça a été le début du processus de ma guérison. Quand je suis arrivé, je n’étais pas au mieux dans la tête après ce qu’il s’était passé avec Marseille. Je pense que c’est Vasco et ses supporters qui m’ont guéri et m’ont relevé, car j’étais au sol. C’est la première fois qu’on me donne autant d’amour sans que j’ai rien fait pour l’avoir. » a confié Payet lors d'un entretien accordé à Globoesporte.

« Au début, c’était difficile »