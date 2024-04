Après l'OM, Payet se lâche sur son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Poussé vers la sortie par l'OM à la fin de la saison dernière, Dimitri Payet n'avait pas l'intention de raccrocher les crampons. Il a donc accepté le défi de rejoindre le Brésil. L'international français a accepté un dernier défi à Vasco de Gama. Ce vendredi, le joueur de 37 ans a accordé son premier entretien à la presse brésilienne. L'occasion pour lui de revenir sur sa signature.

Dimitri Payet espérait terminer sa carrière à l'OM, mais Pablo Longoria en a décidé autrement. Le président marseillais a décidé de tourner la page, laissant l'international français en plein doute. Mais après réflexion, le joueur a décidé de poursuivre l'aventure, mais de rejoindre une destination exotique. Payet s'est engagé jusqu'en 2025 avec Vasco de Gama. Lors d'un long entretien accordé à Globoesporte , l'ancien marseillais a justifié son arrivée au Brésil.

« Ce n'est pas une aventure, mais un défi »

« Ce n'est pas une aventure, mais un défi. J'aurais peut-être pu aller ailleurs pour d'autres raisons, mais je suis passionné de football et quand on est passionné de football, on a envie de jouer pour des clubs comme celui-ci, avec des supporters comme celui-ci, dans un pays comme celui-ci. C'est plus qu'un défi quand ils vous appellent et vous disent : « Nous avons neuf points et nous voulons nous sauver » » a confié Payet. Pourtant, son départ a failli ne jamais avoir lieu pour des raisons familiales. Ses enfants et sa femme étant dans l'incapacité de se rendre au Brésil.

Payet a pensé à dire non !