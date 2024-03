Payet quitte l’OM, une légende a tout changé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Dimitri Payet a été poussé à quitter l'OM. Et alors qu'il s'est retrouvé sur le marché, le Réunionnais a décidé de rejoindre Vasco De Gama, devenant le premier français à jouer au Brésil. Cependant, afin de récupérer le numéro 10 de la légende du club, Roberto Dinamite, il a fallu que la famille du joueur valide comme le raconte Dimitri Payet.

«La pression est forte, et c'est aussi pour ça que je suis venu ici»

« La pression est forte, et c'est aussi pour ça que je suis venu ici. J'aime ça. Je vis pour ça. C'est une forme de pression de sentir cet amour et les attentes de milliers de supporters. Ils attendent que vous soyez décisif », confie l’ancien Marseillais dans les colonnes de L’EQUIPE , avant de révéler la façon dont la famille de Roberto Dinamite a validé sa signature.

«Sa famille a validé mon arrivée»