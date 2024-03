L'OM lui demande de partir, c'est la panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à quitter l'OM l'été dernier, Dimitri Payet reconnaît qu'il a très mal vécu la situation. Le numéro 10 s'est retrouvé libre sur le marché, sans réellement savoir où il pourrait évoluer à l'avenir. Au point d'avoir envisagé de mettre un terme à sa carrière.

L'été dernier, l'OM a pris la décision de se séparer de Dimitri Payet. Un crève-cœur pour le Réunionnais qui s'est retrouvé sur le marché, sans savoir où il pourrait rebondir... au point d'avoir envisagé de tout arrêter. Après avoir pris le temps de la réflexion, Payet s'est finalement engagé avec Vasco de Gama.

«Je me suis vu arrêter»

« Je ne voyais pas où je pouvais aller. En Ligue 1 ? Impossible ! Je ne voulais pas aller dans un club sans pression, ni sans ambition. Je voulais un club chaud, où on me déteste si je ne suis pas bon. Donc, pour moi, c'était fini. Je me suis vu arrêter », révèle-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE , avant de justifier son choix d'aller au Brésil.

«On a eu de longues discussions avec mes conseillers et ma femme»