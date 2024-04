Mercato - PSG : Cette annonce qui relance totalement un transfert à 115M€ !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a comme projet de signer un milieu de terrain de grande qualité. La piste Joshua Kimmich a été évoquée, tout comme celle menant à Bruno Guimarães. Dernièrement, l'agent du Brésilien a d'ailleurs semé le trouble sur un possible transfert de son protégé, en publiant deux messages sur X. Depuis, ces derniers ont été supprimés, laissant planer le mystère...

Face au départ très probable de Kylian Mbappé, le PSG ne compte pas se laisser faire. Le club de la capitale a comme ambition de se renforcer à tous les postes, et donc de continuer la construction de son nouveau projet. Pour ce qui est du milieu de terrain, Luis Campos aimerait faire venir une pointure.

Le PSG piste Bruno Guimarães

Le PSG aurait plusieurs cibles pour potentiellement renforcer son milieu de terrain. Les dirigeants parisiens seraient notamment intéressés par Joshua Kimmich, qui pourrait quitter le Bayern Munich en fin de saison. En plus de l'Allemand, Luis Campos aurait aussi un œil sur Bruno Guimarães. Il sera difficile de le faire quitter Newcastle, mais Paris peut y croire. Il faudra toutefois mettre la main à la poche pour faire venir l'ancien joueur de l'OL, car un transfert de l'ordre de 115M€ est évoqué.

L'agent de Guimarães sème le trouble