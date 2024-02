EXCLU - CAN 2024 : «C'est une faute professionnelle», il balance sur le Maroc

Amadou Diawara

Avant le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc faisait partie des sélections favorites pour remporter la compétition. Toutefois, les Lions de l'Atlas ont été éliminés par l'Afrique du Sud en huitième de finale. Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour - membre de « Génération After » sur RMC - a accablé la sélection dirigée par Walid Regragui.

En lice pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc était pressenti pour aller au bout de la compétition, et ce, parce qu'il s'est hissé jusqu'en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Toutefois, les Lions de l'Atlas sont sortis prématurément de la CAN. En effet, les hommes de Walid Regragui sont tombés dès les huitièmes de finale, et ce, contre l'Afrique du Sud (0-2). Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour a réagi à l'élimination précoce du Maroc. Et le membre de « Génération After » sur RMC , radio officielle de la Coupe d’Afrique des Nations 2024, ne s'est pas montré tendre avec le Maroc.

«Il fallait que le Maroc aille au bout»

« La déroute du Maroc ? Le Maroc, c'est une grosse déception. C'est limite une faute professionnelle. Il y avait un gros boulevard pour le Maroc dans cette CAN, surtout après les huitièmes de finale où on a vu que l'Egypte était sortie, le Sénégal aussi, la même chose pour le Cameroun. L'Algérie n'était pas là. Il y avait une possibilité d'aller en demi en battant l'Afrique du Sud et le Cap-Vert, même s'il faut les respecter », a déclaré Walid Acherchour, avant d'en rajouter une couche.

«Je pensais vraiment que cette sélection était guérie»