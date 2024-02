CAN 2024 - Algérie : Départ obligatoire

Amadou Diawara

Après le fiasco à la Coupe d'Afrique des Nations, Djamel Belmadi a claqué la porte de l'Algérie. Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour a pris position sur ce départ. Et à en croire le membre de « Génération After » sur RMC, le départ de Djamel Belmadi était nécessaire.

Tombé dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, l'Algérie était favorite pour finir à la première place. Toutefois, les Fennecs sont passés totalement à côté de leur premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les hommes de Djamel Belmadi ont terminé derniers de leur poule. Résultat, la sélection algérienne a quitté la Côte d'Ivoire dès la fin de la phase de groupes de la CAN.

Après le fiasco, Belmadi a quitté l'Algérie

Après le fiasco de l'Algérie, Djamel Belmadi a quitté son poste de sélectionneur. Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour - membre de « Génération After » sur RMC - a affirmé qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps à la tête des Fennecs .

«Son départ était nécessaire»