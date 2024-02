EXCLU - CAN 2024 : Fiasco pour l'Algérie, il dénonce le coupable !

Amadou Diawara

En lice pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie a été éliminée dès le premier tour à la surprise générale. Et pourtant, les Fennecs étaient tombés dans un groupe largement à leur portée. Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour - membre de « Génération After » sur RMC - a pointé Djamel Belmadi du doigt après le fiasco de l'Algérie.

Qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie était dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Si les Fennecs n'ont affronté aucune grosse cylindrée du continent lors du premier tour, ils sont tout de même sortis de la compétition avant la phase à éliminations directes.

«Un coach qui n'a pas réussi à faire les choix pertinents»

Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour a expliqué le fiasco de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations. Et à en croire le membre de « Génération After » sur RMC , Djamel Belmadi est le principal responsable de l'échec des Fennecs . « Comment expliquer le fiasco de l'Algérie ? Pour moi il y a plusieurs raisons. On a un coach qui, malheureusement, n'a pas réussi à faire les choix pertinents en début de compétition, avec la gestion des statuts qu'il y a dans cette équipe, le fait qu'il y ait aussi pas mal de changements au milieu de terrain lors des trois rencontres, ce qui ne pousse pas à la stabilité ou aux certitudes. Après, il y a eu aussi pas mal de joueurs en méforme » , a estimé Walid Acherchour, avant d'en rajouter une couche.

