CAN 2024 - Mali - Côte d'Ivoire : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Ce samedi après-midi, le Mali et la Côte d'Ivoire se disputent une place dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles et les Eléphants se font face à 18 heures au stade de la Paix de Bouaké. Pour passer les huitièmes de finale de la CAN, le Mali a battu le Burkina Faso, tandis que la Côte d'Ivoire a fait tomber le Sénégal.

Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mali et la Côte d'Ivoire ont rendez-vous ce samedi. En effet, les Aigles et les Eléphants s'affrontent à 18 heures au stade de la Paix de Bouaké. Un choc à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Le Mali a battu le Burkina Faso

Leader du groupe E, devant l'Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie, le Mali s'est octroyé le droit d'affronter le deuxième du groupe D en huitième de finale. Et les Aigles ont trouvé le moyen de battre le Burkina Faso (2-1). Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mali a la lourde tâche de défier la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition.

La Côte d'Ivoire a fait tomber le Sénégal

Après l'humiliation face à la Guinée équatoriale (défaite 4-0 lors de la troisième journée de la phase de groupes), la Côte d'Ivoire est passée tout près de l'élimination dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Finalement, les Eléphants ont composté leur ticket grâce à leur place parmi les quatre meilleurs troisièmes. Et à la surprise générale, les hommes d'Emerse Faé - coach intérimaire depuis le départ de Jean-Louis Gasset - ont réussi à battre le Sénégal en huitième de finale de la CAN, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 5-4).

Les compositions probables de Mali - Côte d'Ivoire

Le XI probable d'Éric Chelle, le sélectionneur du Mali : Djigui Diarra - Hamari Traoré, Kiki Kouyate, Sikou Niakaté, Falaye Sacko - Lassana Coulibaly, Mohamed Camara, Amadou Haidara - Kamory Doumbia - Lassine Sinayoko et Sekou Koita.



Le XI probable d'Emerse Faé, le sélectionneur intérimaire de la Côte d'Ivoire : Yahia Fofana - Serge Aurier, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Ghislain Konan - Franck Kessié, Jean Michaël Seri, Seko Fofana - Oumar Diakité, Jean-Philippe Krasso Krasso et Nicolas Pépé.