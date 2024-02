CAN 2024 : Nigeria, Guinée, RD Congo... Le menu de cette journée

Amadou Diawara

Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations débutent ce vendredi avec deux matchs au programme. A 18 heures, le Nigeria se frotte à l'Angola au stade Félix Houphouët-Boigny, tandis que la Guinée est opposée à la République démocratique du Congo à 21 heures au stade Alassane Ouattara.

Ces deux rencontres sont à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Nigeria - Angola à 18 heures

Ayant terminé à la deuxième place du groupe A, le Nigeria s'est frotté au Cameroun (deuxième du groupe C) en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et les Super Eagles sont venus à bout des Lions Indomptables (2-0), validant ainsi leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Ce vendredi, la bande à Victor Osimhen affronte l'Angola, qui a fait forte impression dans le groupe D. En effet, les Palancas Negras ont terminé en tête de leur poule, qui était composée du Burkina Faso, de la Mauritanie, mais surtout de l'Algérie. Les Fennecs ont d'ailleurs terminé derniers de ce groupe avec seulement deux points. En huitième de finale, l'Angola a corrigé la Namibie (3-0).

Guinée - RD Congo à 21 heures

Tombé dans le groupe C, la poule de la mort, la Guinée a composté son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en faisant partie des quatre meilleurs troisième du premier tour. Le Syli National ayant tenu en échec le Cameroun (1-1), avant de battre la Gambie (1-0) et de perdre contre le Sénégal (0-2). Pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, les hommes de Kaba Diawara sont venus à bout de la Guinée équatoriale, et ce, grâce à un but de Mohamed Bayo inscrit dans les ultimes instants de la rencontre (1-0). De son côté, la République démocratique du Congo a fini à la deuxième place du groupe F, derrière le Maroc. Et pour son premier match de la phase à éliminations directes, la bande à Chancel Mbemba a fait tomber l'Egypte à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 8-7).

Les listes des équipes impliquées ce vendredi

Nigeria : Stanley Nwabili, Francis Uzoho, Leke Ojo, Ola Aina, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, William Troost-Ekong, Bruno Onyemaechi, Kenneth Omeruo, Ajayi, Bassey, Zaidu Sanusi, Raphael Onyedika, Joe Aribo, Frank Onyeka, Alex Iwobi, Ahmed Musa, Victor Osimhen, Kelechi Iheanacho, Moses Simon (FC Nantes), Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Alhassan Yusuf, Paul Onuachu et Terem Moffi (OGC Nice).



Angola : Adilson Neblu, Aldo Monteiro Kadu, Signori Antonio Dominique, Augusto Carneiro, Eddie Afonso, Joaquim Balanga, Jonathan Buatu (Valenciennes, L2), Nurio Furtuna, Kialonda Gaspar, Loide Augusto, Alfredo Ribeiro, Bruno Paz, Benedito Mukendi, Keliano Manuel, Valdomiro Estrela, Cristovao Mabululu, Ambrozini Zini, Joao Milson, Gelson Dala, Jérémie Bela (Clermont Foot), M'Bala Nzola et Zito Luvumbo.



Guinée : Aly Keita, Moussa Camara, Ibrahim Koné, Antoine Conte, Ibrahima Diakité (Reims), Issiaga Sylla (Montpellier), Sékou Sylla, Mouctar Diakhaby, Julien Janvier, Saidou Sow (Strasbourg), Mohamed Camara, Amadou Diawara, Seydouba Cissé, Aguibou Camara, Naby Keita, Aboudoulaye Touré (Le Havre), Mory Konaté, Ilaix Moriba, Karim Cissé (Saint-Etienne, L2), François Kamano, Morgan Guilavogui (Lens), Serhou Guirassy, Mohamed Bayo (Le Havre), José Kanté et Facinet Conte (Bastia, L2).



République démocratique du Congo : Lionel Mpasi (Rodez, L2), Dimitry Bertaud (Montpellier), Baggio Siadi, Gédéon Kalulu (Lorient), Brian Bayeye, Chancel Mbemba (Olympique de Marseille), Rocky Bushiri, Henock Inonga, Dylan Batubinsika (Saint-Etienne, L2), Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy (Nantes), Edo Kayembe, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Gael Kakuta (Amiens, L2), Grady Diangana, Theo Bogonda, Silas Mvumpa, Meshack Elia, Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Yoane Wissa et Simon Banza.