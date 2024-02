CAN 2024 : Côte d'Ivoire, Mali, Afrique du Sud... Le programme du jour

Amadou Diawara

Ce samedi, les deux derniers matchs des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations sont au programme. A 18 heures, le choc entre le Mali et la Côte d'Ivoire va débuter. Il aura lieu au stade de la Paix de Bouaké. Et à 21 heures, le Cap-Vert est opposé à l'Afrique du Sud au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud vont tenter de décrocher leur place pour le dernier carré de la compétition ce samedi. En effet, les Aigles défient les Eléphants à 18 heures au stade de la Paix de Bouaké. De leur côté, les Requins Bleus se frottent aux Bafana Bafana à 21 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Ces deux rencontres sont à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Mercato : C’est fait, le PSG boucle encore un transfert ! https://t.co/rviLk043Ey pic.twitter.com/yWiC6LmpCZ — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Mali - Côte d'Ivoire à 18 heures

Tombé dans le groupe E avec la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie, le Mali a fait forte impression lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Aigles ont terminé à la première place de leur poule (5points), devant les Bafana Bafana (2èmes, 4 points), la Brave Warriors (3èmes, 4 points), mais surtout les Aigles de Carthage (4èmes, 2 points). Si elle a participé à la dernière Coupe du Monde, la Tunisie a tout de même été éliminée d'entrée à la CAN. Qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, le Mali a écarté le Burkina Faso (2-1), compostant son billet pour les quarts. Pour sa part, la Côte d'Ivoire a eu un parcours beaucoup plus laborieux au premier tour. En effet, les Eléphants se sont qualifiés in-extremis pour la phase à éliminations directes de la Coupe d'Afrique des Nations, et ce, grâce à leur place parmi les quatre meilleurs troisièmes. D'ailleurs, la bande à Seko Fofana a été humiliée par la Guinée équatoriale, perdant 4-0 lors de la troisième journée de la phase de poules. Et malgré le départ de Jean-Louis Gasset, remplacé par Emerse Faé en intérim, la Côte d'Ivoire a écarté le Sénégal à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 5-4).

Cap-Vert - Afrique du Sud à 21 heures

Véritable surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Cap-Vert a fini en tête du groupe B (7 points), devant l'Egypte (3 points), le Ghana (2 points) et le Mozambique (2 points). Qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, les Requins Bleus ont battu la Namibie par le plus petit des scores (1-0). En parallèle, l'Afrique du Sud a fait tomber le Maroc (2-0) lors de son premier match de la phase à éliminations directes.

Les listes des équipes impliquées ce samedi

Mali : Djigui Diarra, Aboubacar Doumbia, Ismael Diawara, Hamari Traoré, Falaye Sacko (Montpellier HSC), Kiki Kouyaté (Montpellier HSC), Moussa Diarra (Toulouse FC), Mamadou Fofana (Amiens), Sikou Niakaté, Amadou Dante, Noss Traoré, Yves Bissouma, Mohamed Camara (AS Monaco), Amadou Haidara, Lassana Coulibaly, Boubacar Traoré, Kamory Doumbia (Brest), Diadie Samassekou, Moussa Doumbia, Nene Dorgeles, Sekou Koita, Sirine Doucouré (FC Lorient), Ibrahim Sissoko (ASSE), Fousseni Diabaté, Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) et Youssouf Niakaté.



Côte d'Ivoire : Yahia Fofana (Angers, Ligue 2), Badra Ali Sangaré, Charles Folly, Serge Aurier, Willy Boly, Ismaël Diallo, Ousmane Diomandé, Ghislain Konan, Odilon Kossonou, Evan Ndicka, Wilfred Singo (AS Monaco), Amani Lazaré, Idrissa Doumbia, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri, Simon Adingra, Jonathan Bamba, Jérémie Boga (OGC Nice), Oumar Diakité (Reims), Max-Alain Gradel, Sébastien Haller, Karim Konaté, Christian Kouamé, Jean-Philippe Krasso et Nicolas Pépé.



Afrique du Sud : Ricardo Goss, Veli Mothwa, Ronwen Williams, Grant Kekana, Terrence Mashego, Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Mothobi Mvala, Sydney Mobbie, Nkosinathi Sibisi, Siyanda Xulu, Thapelo Maseko, Teboho Mokoena, Thapelo Morena, Jayden Adams, Thabang Monare, Sphephelo Sithole, Zakhele Lepasa, Evidence Makgopa, Oswin Appollis, Mihlali Mayambela, Percy Tau et Themba Zwane.



Cap-Vert : Vozinha, Marcio do Rosa, Dylan Silva, Dylan Tavares (Bastia, L2), Roberto Lopes, Stopira, Diney, Logan Costa (Toulouse), Joao Correia, Steven Moreira, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kenny Rocha, Patrick Andrade, Kevin Pina, Joao Paulo, Cuca, Laros Duarte, Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Djaniny, Willy Semedo, Jovane Cabral, Bebe, Helio Varelan et Bryan Teixeira.