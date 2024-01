EXCLU - CAN 2024 : Erreur fatale du Sénégal, il balance

Amadou Diawara

Après son sans-faute lors de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a sombré à la surprise générale. En effet, les Lions de la Teranga ont perdu face à la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la compétition. Contacté par Le 10 Sport, Guy Roland Ndy Assembé a réagi à l'élimination du Sénégal à la CAN.

Tombé dans le groupe C, la poule de la mort, le Sénégal a fait forte impression lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions de la Teranga ont battu à la fois la Gambie, la Guinée et le Cameroun. Avec neuf points, les hommes d'Aliou Cissé ont terminé en tête du groupe C. Ils se sont donc octroyés le droit d'affronter le troisième de la poule A en huitième de finale de la CAN. Et contre toute attente, la Côte d'Ivoire a fait tomber le Sénégal à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 5-4). Et pourtant, les Eléphants s'étaient qualifiés miraculeusement pour la phase à éliminations directes de la compétition, ayant fait partie des quatre meilleurs troisièmes du premier tour après l'humiliation face à la Guinée équatoriale (défaite 4-0).

Ndy Assembé est surpris par l'élimination du Sénégal

Contacté par Le 10 Sport, Guy Roland Ndy Assembé s'est livré sur l'élimination surprise du Sénégal contre la Côte d'Ivoire. « Si je suis surpris par l'élimination des Lions de la Teranga contre la Côte d'Ivoire ? Oui, leur sans-faute (en phase de groupes) montrait que c'était une équipe costaud, bien huilée, bien rôdée tactiquement. On a bien vu que c'était solide, mais leur élimination en huitième pose quand même un doute, parce qu'on les voyaient favori, en finale » , a déclaré l'ancien gardien du Cameroun, avant d'expliquer la défaite de la bande à Sadio Mané.

«Ça a donné la force aux Ivoiriens de revenir dans le match»