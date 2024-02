CAN 2024 : L'incroyable mésaventure du héros de la Côte d'Ivoire

Arnaud De Kanel

La Côte d'Ivoire continue son parcours héroïque dans cette CAN 2024. De nouveau miraculé face au Mali samedi soir, le pays hôte a joué avec les émotions de tout un peuple qui a attendu la 120ème minute de jeu et un but du héros Oumar Diakité pour être délivré. Mais dans l'euphorie, le joueur du Stade de Reims a retiré son maillot et a reçu un deuxième jaune synonyme d'expulsion. Il manquera donc la demi-finale face à la République Démocratique du Congo.

Nouveau coup du marteau sur la CAN ! Une valeureuse équipe de Côte d'Ivoire, réduite à dix après l'expulsion d'Odilon Kossounou, a renversé une situation très mal embarquée. Il a fallu attendre la 90ème minute pour voir les Eléphants égaliser face au Mali grâce à la pépite Simon Adingra avant que la jeunesse dorée ne frappe à nouveau dans le temps additionnel, de la prolongation cette fois-ci, par l'intermédiaire d'Oumar Diakité, bien placé pour dévier une frappe de Seko Fofana dans les ultimes secondes de la rencontre. La soirée du héros de la soirée est tout de même contrastée puisqu'il a écopé d'un deuxième carton jaune au moment de communier avec le public du stade de la Paix.

Diakité expulsé pour avoir célébré

Après avoir écopé d'un premier avertissement à la 109ème minute de jeu, Oumar Diakité a reçu un deuxième jaune synonyme de rouge, comme le stipule le règlement, pour avoir enlevé son maillot lors de sa célébration. Une expulsion stupide qui lui coûtera la demi finale face à la République Démocratique du Congo de Chancel Mbemba. L'essentiel était ailleurs pour le jeune éléphant en conférence de presse.

«Il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer»