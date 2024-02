CAN 2024 : Un joueur de l'OM fait sensation

Arnaud De Kanel

Si tous les internationaux marseillais convoqués pour la CAN sont de retour avec le groupe, Chancel Mbemba poursuit quant à lui son parcours avec la République Démocratique du Congo. Le défenseur de l'OM, capitaine des Léopards, s'est encore une fois distingué en inscrivant le but égalisateur vendredi soir face à la Guinée, quelques minutes après avoir concédé un pénalty. Le héros pour tout un peuple.

La République Démocratique du Congo poursuit son parcours héroïque dans cette CAN 2024. Après avoir tenu tête au Maroc en poule avant d'éliminer l'Egypte, favori, en huitièmes de finale, les hommes de Sebastien Desabre se sont joués de la Guinée pour rallier les demies, une première depuis neuf ans. Symbole de cette équipe qui ne baisse jamais les bras durant cette édition en Côte d'Ivoire, Chancel Mbemba fait encore parler de lui.

Mbemba fautif puis buteur

Coupable d'une faute dans sa propre surface de réparation qui a entrainé l'ouverture du score de la Guinée sur pénalty, Chancel Mbemba a su faire preuve de caractère en inscrivant un magnifique but égalisateur quelques minutes plus tard. Une nouvelle prestation remarquable pour le joueur de l'OM, « l'homme le plus aimé du pays » comme on peut le lire sur les réseaux sociaux. Satisfait de cette qualification, le capitaine des Lépoards en veut toujours plus comme il l'a confié au micro de beIN Sports après la rencontre.

🏆🌍 #CAN2023🇨🇩🇬🇳 Chancel Mbemba égalise pour la RD Congo d'une frappe imparable !!! ⚡️⚡️⚡️#RDCGUI #beINCAN2023 pic.twitter.com/bXguOyOxGi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 2, 2024

«Le plus important, c’est qu’on soit là»