OM : Gasset a deux problèmes avant le choc

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'OM se déplace sur la pelouse de Benfica pour disputer le quart de finale aller de la Ligue Europa. Malheureusement pour Jean-Louis Gasset, il sera privé de deux joueurs en défense pour ce rendez-vous. Alors que Jonathan Clauss est forfait, Ulisses Garcia et Amir Murillo ne pourront pas le remplacer. Le premier n'étant pas inscrit sur la liste pour la compétition et le second étant encore trop juste sur le plan physique.

Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Jonathan Clauss s'est blessé. Pas encore remis, le latéral droit tricolore est forfait pour le choc entre l'OM et Benfica ce jeudi soir. Pour pallier son absence, Jean-Louis Gasset aurait pu miser sur Ulisses Garcia ou Amir Murillo. Toutefois, ces deux joueurs ne pourront pas être utilisés en quart de finale aller de la Ligue Europa.

Garcia n'est pas sur la liste UEFA de l'OM

Comme l'a rappelé L'Equipe , Ulisses Garcia n'est pas inscrit sur la liste UEFA de l'OM. Par conséquent, le latéral gauche de 28 ans ne pourra pas dépanner dans le couloir droit contre Benfica ce jeudi soir.

Murillo est trop juste pour Benfica-OM