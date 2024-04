PSG - Barcelone : Le Real Madrid se chauffe déjà pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain se mesurera une nouvelle fois au FC Barcelone en phase à élimination directe de la Ligue des champions. Ce mercredi, Kylian Mbappé recevra le Barça, club ennemi du Real Madrid où il devrait atterrir cet été. Si bien que la Casa Blanca se lâcherait en coulisses.

Kylian Mbappé aime jouer contre le FC Barcelone. La preuve avec le déplacement du PSG au Camp Nou en février 2021 avec son triplé face aux Catalans (4-1). Ce mercredi, dans le cadre du 1/4 de finale aller de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain recevra le Barça au Parc des princes. Une aubaine pour Mbappé de se rapprocher de son rêve de remporter la C1 et qui plus est lors de sa dernière campagne européenne au PSG.

Le Real Madrid blague sur PSG - Barcelone !

En effet, Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG à ses dirigeants en février dernier. Selon toute vraisemblance, le Real Madrid sera sa prochaine destination. Et au sein même de la Casa Blanca, on se frotterait les mains de ce duel entre le PSG de Kylian Mbappé et l’ennemi historique qu’est le FC Barcelone à en croire les propos de Frédéric Hermel.

«C’est le premier grand match de Mbappé depuis qu’il est au Real»