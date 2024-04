PSG - Barcelone : La remontada le fait vibrer !

Axel Cornic

Avec l’affiche des quarts de finales de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, le souvenir de la remontada de 2017 est remonté à la surface. Et forcément du côté de la Catalogne on s’en remémore avec plaisir, ce qui est moins le cas pour les Parisiens.

Le 8 mars 2017 est rentré dans l’histoire comme la date de l’un des matchs les plus fous. Le PSG semblait en effet avoir plié les débats après une large victoire lors du huitième de finale aller (4-0), mais c’était sans compter sur un FC Barcelone plus déterminé que jamais, qui a finalement déjoué tous les pronostics pour renverser la situation (6-1).

« Il y a eu des moments fantastiques, mais j'ose dire que celui-là a été le plus spécial »

Juan Carlos Unzué était sur le banc ce soir-là, aux côtés d’un Luis Enrique dont il était l’adjoint. « Quand je vois ces vidéos, la première chose dont je me souviens ce sont les gens qui sautaient » a déclaré l’ancien du Barça, pour Mundo Deportivo . « Oui, je le dis calmement et j'en ris aussi parce que le temps a passé, mais très vite. Au cours de ces 13 années passées au Barça, il y a eu des moments fantastiques, mais j'ose dire que celui-là a été le plus spécial, car j'ai perçu dans les tribunes un bonheur que je n'avais jamais vu ».

« Je n'ai jamais vu un Camp Nou aussi dédié à l'équipe dès la première minute »