Mercato - PSG : A Barcelone, on regrette toujours Neymar !

Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017 a beaucoup fait parler et à l’heure actuelle, il reste le plus gros de l’histoire du football avec ses 222M€. Et du côté du FC Barcelone la blessure ne semble toujours pas s’être refermée si l’on lit les propos de Juan Carlos Unzué, adjoint de Luis Enrique à l’époque, dans Mundo Deportivo.

Cela pensait impensable, mais le PSG a chosé la planète football en arrachant Neymar au FC Barcelone, lors du mercato estival 2017. Une opération qui reste encore la plus importante dans l’histoire du sport et dont énormément de polémiques ont découlé, surtout en Catalogne.

Nombreux ont en effet estimé que le Barça aurait pu mieux faire avec la star brésilienne et c’est quelque part ce qu’avoue Juan Carlos Unzué, ce lundi. « Parfois, je me dis que nous n’avons pas assez valorisé Neymar. L’année du triplé il a été très important, pas seulement en raison de ses buts » a expliqué celui qui a été l’adjoint de Luis Enrique de 2014 à 2017, lors d’un entretien publié par Mundo Deportivo à quelques jours du choc de Ligue des Champions face au PSG.

« Il était là où Luis lui avait demandé d'être »