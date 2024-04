PSG - Barcelone : Le choc approche, Paris veut se payer un crack !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va quitter le PSG et une nouvelle page va devoir être écrite par le club de la capitale et ce, sans le meilleur buteur de son histoire. Gavi serait l’une des possibilités de marché étudiée par le Paris Saint-Germain. Et ce, depuis un bon moment.

Au détour d’une discussion avec le président Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier, Kylian Mbappé a annoncé sa décision de s’en aller cet été au terme de son contrat. Le journaliste Ben Jacobs affirmait que Gavi était une option prise en considération pour le profil du milieu de terrain du FC Barcelone pour combler le vide laissé par Mbappé.

Le PSG sur les rangs depuis l’été dernier pour Gavi ?

Cependant, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi auraient enclenché la piste menant à Gavi non pas dans la foulée de l’annonce du départ de Kylian Mbappé en février dernier, mais dès l’été 2023. C’est du moins l’information communiquée par L’Équipe ce lundi en fin d’après-midi. Au bord de terrains d’entraînements à la dernière intersaison, les deux décideurs du PSG auraient en effet discuté de la possibilité d’attirer Gavi au Paris Saint-Germain.

PSG : Une folie se prépare à Paris ! https://t.co/1YYJ6GA7Lh pic.twitter.com/Pl9XVlGDNu — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Le PSG cherche à mettre la main sur les meilleurs jeunes

La cause ? Le PSG est en quête de pépites capables d’à la fois représenter le présent et surtout l’avenir du Paris Saint-Germain. Le club parisien parviendra-t-il à ses fins avec l’international espagnol de 19 ans ? Il faudra bien négocier avec le FC Barcelone puisque sa clause libératoire d’1Md€ est bien évidemment non atteignable.