Insulté dans le vestiaire, il explose enfin au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libéré, délivré ! Depuis les départs de Neymar et de Lionel Messi, avec qui l'entente était glaciale, Vitinha ose plus. Le milieu de terrain portugais n'hésite plus à prendre sa chance comme ce fût le cas ce mardi lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone (1-4). Le PSG n'en demandait pas tant.

Arrivé au PSG durant l'été 2022, Vitinha a eu le plus grand mal à s'intégrer au sein du vestiaire parisien. La faute aux pressions exercées par Lionel Messi, mais surtout Neymar. Le joueur brésilien n'a pas épargné le milieu de terrain portugais selon une source proche du PSG contactée par France Football.

PSG : Une révélation tombe sur un transfert de Mbappé https://t.co/DrhRAsd0MQ pic.twitter.com/yZU0o9vEKF — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

« Neymar s'est montré odieux avec Vitinha »

« Il s'est montré odieux avec Vitinha. Le Portugais a démenti, parce qu'il est gentil et ne voulait pas de problèmes, mais, à plusieurs reprises, il s'est fait insulter » a-t-elle déclaré. Mais le départ de Neymar durant le dernier mercato semble l'avoir libéré. Le milieu de terrain se montre plus entreprenant et n'hésite plus à prendre sa chance en dehors de la surface de réparation.

Vitinha libéré depuis son départ