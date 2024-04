PSG : Mbappé annonce ses envies en Angleterre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’un doublé décisif mardi soir avec le PSG en quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Barcelone, Kylian Mbappé a été l’un des artisans de la qualification. Et le capitaine de l’équipe de France affiche plus que jamais son envie d’aller en finale de la compétition le 1er juin prochain, à Londres.

Le PSG a réussi à inverser la tendance contre Barcelone ! Après s’être incliné en quart de finale aller au Parc des Princes (2-3), le club de la capitale s’est largement imposé en Catalogne mardi soir (4-1) et valide donc son ticket pour le dernier carré. Kylian Mbappé, auteur d’un doublé décisif avec le PSG, ne cache pas ses envies d’aller à Londres le 1er juin prochain pour disputer la finale de cette C1.

« Une étape de plus »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, l’attaquant du PSG n’a pas caché son émotion sur cette qualification : « Je suis toujours fier d'être parisien depuis que je suis ici. Même si on avait perdu, je serais fier. Ce n'est pas parce que je vis des bons moments ou des mauvais moments que ma fierté en prend un coup. Je suis fier de représenter le club de la capitale de mon pays, c'est spécial pour moi qui aie grandi ici. Vivre des soirées spéciales comme celle-ci en tant que Parisien, c'est grand. On a passé une étape de plus, il faut rester tranquille », indique Mbappé.

« Tout faire pour aller à Wembley »